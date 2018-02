Affaire Darmanin : le coup de sang de Luc Ferry fait réagir

L'ancien ministre de l'Education nationale a des conseils pour ses filles. Invité dans la matinale de LCI ce jeudi 1er février, Luc Ferry, philosophe, essayiste et donc ex-membre du gouvernement, est revenu sur la plainte pour viol qui a été déposée à l'encontre de Gérald Darmanin, actuel ministre de l'Action et des Comptes publics.





"On ne peut plus accepter, aujourd'hui, qu'à partir d'une simple dénonciation, sans aucune preuve, sans aucune enquête judiciaire, on ruine absolument la carrière de quelqu'un. C'est pas possible, on peut pas rentrer dans cette logique de la dénonciation médiatique qui remplace une enquête judiciaire", a-t-il déclaré. Et de poursuivre : "J'ai trois filles, je leur dis 'c'est très simple, si vous voulez éviter les ennuis, vous vous retrouvez pas à poil dans la salle de bain d'un type après être allée dans un bar à putes et être montée à l'hôtel avec lui' (...) Après, dix ans après, on se réveille, non !". Des propos qu'il prononce tout en précisant ne pas "porter de jugement sur le fond de l'affaire, ne connaissant pas le dossier".