Covid-19 : une enquête judiciaire va viser Philippe, Véran et Buzyn

Celle-ci sera confiée à la commission d'instruction de la Cour de Justice de la République, qui va agir comme un juge d'instruction en menant les investigations. Sur l'ensemble de ces 90 plaintes déposées, 53 ont été examinées, 34 ont été jugées irrecevables et 10 ont été classées.

Parmi les plaignants se trouvent notamment un collectif de médecins, des syndicats et des particuliers. Ils dénoncent, selon les cas, des faits de "mise en danger de la vie d'autrui", "homicide involontaire", "non-assistance à personne en danger" ou abstention de prendre à temps des mesures pour endiguer l'épidémie.

A la mi-juin, François Molins, procureur général, avait indiqué qu'en cas de saisine de la commission d'instruction, il faudrait "certainement demander des moyens" face à l'ampleur des investigations à mener. "Il faudra faire en sorte que cette procédure soit diligentée de la façon la plus rapide et la plus efficace possible", avait-il insisté.