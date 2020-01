Gilbert Rozon sera jugé en juin au Canada pour viol et attentat à la pudeur

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP, parquet) du Québec n'avait pas déposé d'accusations pour treize autres dossiers de victimes. Pour rappel, le fondateur du groupe "Juste pour Rire", ex-juré de l'émission de M6 "La France a un incroyable talent", avait été visé par des accusations d'agression sexuelle en octobre 2017, qui l'avaient forcé à quitter ses fonctions.

Le producteur québécois Gilbert Rozon sera jugé au palais de justice de Montréal du 8 au 12 juin pour viol et attentat à la pudeur. Comme l'a précisé l'AFP, son procès devrait se dérouler devant un juge et sans jury . Agé de 65 ans, l'ex-juré de l'émission "La France a un incroyable talent" avait été inculpé en décembre 2018 pour des faits qui se seraient produits en 1979, impliquant une victime, dont l'identité n'a pas été révélée.

Gilbert Rozon est également visé au civil par une action collective de femmes, présumées victimes de l'ancien producteur, qui demandent une condamnation à des dommages et intérêts. Selon ce collectif baptisé "Les Courageuses", le producteur aurait fait "au moins 20 victimes sur une période de 34 ans, de 1982 à 2016", ce qu'il réfute fermement.

Le retentissement de cette affaire, dans le sillage du scandale Harvey Weinstein aux Etats-Unis et du mouvement #MeToo, avait aussi amené les chaînes françaises de télévision M6 et C8 à déprogrammer des émissions auxquelles Gilbert Rozon était associé. Le groupe québécois "Juste pour Rire", en crise à la suite de ces accusations, avait été repris en mars 2018 par l'agence de talents californienne ICM Partners et le comédien canadien Howie Mandel.