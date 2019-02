Christophe Dettinger condamné à un an ferme : "Quand je me vois taper ce gendarme au sol, j'ai honte de moi"

La défense, emmenée par Laurence Léger, Hugues Vigier et Henri Leclerc, avait demandé une "peine juste", et "pas exemplaire", pour un homme "irréprochable pendant 37 ans". "Dans un délai de 5 jours, en principe, il sort. C'était le but" s'est réjouie Me Laurence Léger à l'issue de l'audience avant d'être acclamée par les soutiens de l'ancien boxeurs présents.





"Christophe Dettinger va reprendre son travail, sa vie de famille, a commenté Me Vigier. Mais le procès est exemplaire du coup, la peine peut-être envisagée comme un exemple. C'est une peine lourde. Nous avons l'air d'être satisfaits parce qu'on se dit que Christophe va sortir dans les jours qui viennent mais il faut mesurer les choses, c'est une peine très lourde même si nous sommes soulagés car nous redoutions que ce soit pire."





Le procureur avait requis un peu plus tôt trois ans de prison dont un an avec sursis et mise à l'épreuve contre l'ex-boxeur ainsi que son "maintien en détention". Le représentant du ministère public avait également demandé à ce que soit imposée au prévenu, dans le cadre de son sursis, une "obligation d'indemniser les victimes", deux gendarmes, dont l'un s'est vu prescrire 2 jours d'ITT et l'autre 15 jours. Ce dernier n'a toujours pas repris le travail son arrêt ayant été prolongé jusqu'au 17 février au moins