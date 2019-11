Gilets jaunes : 3 mois avec sursis requis contre le premier policier jugé pour violences volontaires

Trois mois avec sursis. C'est la peine requise ce jeudi à l'encontre d'un CRS, lequel comparait à Paris pour "violences volontaires" durant une manifestation des Gilets jaunes. Il aurait lancé un pavé en direction des manifestants, déclenchant ce premier procès d'un membre des forces de l'ordre pour "violences volontaires".

"Les auditions et les vidéos du dossier montrent la haute intensité de cette manifestation", avait relevé en début de journée le président du tribunal en ouvrant cette audience, qui se tient quelques jours après le premier anniversaire du mouvement, émaillé une nouvelle fois de heurts samedi dans certains quartiers de la capitale. "Le 1er mai était une journée extrêmement violente (...), ils ont été victimes de jets de projectiles", avait pour sa part déclaré devant la salle d'audience l'avocat du policier, Me Laurent Boguet, plaidant la relaxe et récusant tout dérapage.