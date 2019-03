Gilets jaunes : 2000 personnes condamnées depuis le début du mouvement

Des précisions qui permettent de mesurer plus précisément l'ampleur des arrestations des manifestants durant les différents week-ends de rassemblement des Gilets jaunes. Ce dimanche 24 mars, Nicole Belloubet, garde des Sceaux a annoncé que depuis le début de la contestation sociale, le 17 novembre, plus de 8700 personnes ont été placées en garde à vue et 2000 personnes ont été condamnées.





"Sur les 2.000 jugements (de condamnation, ndlr) qui sont déjà intervenus, le chiffre qu'il convient de retenir, c'est que 40% sont des peines d'emprisonnement ferme et 60% sont d'autres types de sanction, par exemple des travaux d'intérêt général, des sursis, etc...", a dévoilé Nicole Belloubet sur BFMTV.