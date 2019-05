Gilets jaunes : procès annulé pour les quatre manifestants ayant forcé le ministère de Benjamin Griveaux

Cela s'était déroulé lors de l'acte 8 du mouvement, autour de 16h15. Avec un transpalette récupéré sur un chantier proche, les quatre accusés, entourés par d'autres manifestants, ont tenté de forcer le portail d’entrée d’une annexe de ministère de l'Economie et des Finances, rue de Grenelle. Ils ne sont pas parvenus à entrer dans l'enceinte du ministère, mais avaient "défoncé la grille, cassé deux voitures et quelques vitres", selon les mots de Benjamin Griveaux.





Benjamin Griveaux, à ce moment encore porte-parole du gouvernement et secrétaire d'Etat, était alors dans ses bureaux et avait d'ailleurs dû les quitter. Il avait ensuite qualifié l'acte "d'attaque contre la maison France" et dit déclaré que "ceux qui ont fait ça se sont mis en dehors de la République. Quand un ministère est attaqué, qu'on s'en prend à l'institution, à un membre du gouvernement, à un élu, c'est gravissime." Le 12 janvier, six personnes avaient été interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'intrusion dans le ministère de Benjamin Griveaux.