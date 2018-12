Gilets jaunes : enquête ouverte après la décapitation d'un pantin à l'effigie de Macron

Ce n’est pas la première fois qu’un pantin à l’effigie d’Emmanuel Macron subit un tel sort. En avril 2018, à Nantes, lors d’un rassemblement contre la politique du gouvernement et notamment la réforme de l'université et celle de la SNCF, un mannequin à l’effigie du président de la République avait été pendu, frappé puis brûlé. François de Rugy a demandé que les responsables politiques et syndicaux condamnent cet acte.