Gilets jaunes : "Je n'ai aucun rôle de meneur dans ce mouvement, je ne suis qu'un relais" affirme Eric Drouet à son procès

Pour Me Lara, avocat d'Eric Drouet, "ce procès est clairement politique. Vous n'avez aucun appel à manifester. Rien de concret et de sérieux. Sauf que monsieur Drouet est considéré comme une figure pensante du mouvement, un meneur. Ce procès est clairement politique. On vient juger Eric Drouet comme figure pensante et on vous demande de le condamner pour cela. On veut casser le mouvement en silence".





L'avocat a dénoncé le caractère arbitraire des interpellations, dont celle de son client, le 2 janvier près de la plus belle avenue du monde. "On embarque des gens en garde à vue sans aucun motif préalable". "On utilise la police, et le tribunal pour mâter un mouvement social majeur", a critiqué Me Lara.





Eric Drouet a quitté la salle d'audience et n'a fait aucun commentaire, réservant ses premiers mots à ses followers sur Facebook : "C’était juste pour vous dire que ça c’est bien passé. Je pense que ça va aller, ouais. De toute façon cette semaine j’étais plus stressé pour Christophe (Dettinger) que pour moi", a expliqué le chauffeur poids-lourd.





Son avocat a précisé qu'il irait participerait certainement aux manifestations ce week-end.