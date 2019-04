Gilets jaunes : Eric Drouet et Maxime Nicolle annoncent avoir été convoqués par la gendarmerie

Deux des figures les plus connues des Gilets jaunes, Eric Drouet et Maxime Nicolle, ont fait part mercredi de leurs récentes convocations par les forces de l'ordre. Maxime Nicolle a annoncé sur Facebook avoir été convoqué jeudi pour "provocation publique à la commission de violences suivie d’effet". Eric Drouet a quant à lui indiqué été auditionné ce mercredi "pour deux vidéos Youtube avant et après l'acte 16", qui a eu lieu le 2 mars et a été marquée par des violences sur les Champs Élysées.