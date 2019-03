Gilets jaunes : l’ex-boxeur Christophe Dettinger réclame 3 millions d’euros à Leetchi après la fermeture de sa cagnotte

La cagnotte de soutien à l'ex-boxeur Christophe Dettinger, condamné pour avoir frappé deux gendarmes, sera encore une fois examinée par la justice. Selon une information de 20 Minutes, ce Gilet jaune filmé en train de donner un coup de poing à un membre des forces de l’ordre, et son épouse, Karine Dettinger, ont fait délivrer ce mardi 18 mars une assignation devant le tribunal de Paris à la plateforme Leetchi. Le couple réclame plus de 3 millions d’euros de dommages et intérêts.