Gilets Jaunes : la famille de l'octogénaire décédée en décembre à Marseille porte plainte

Elle avait été touchée le 1er décembre et a succombé à ses blessures le lendemain. Quatre mois après ce drame, la famille de Zineb Redouane, l'octogénaire décédée en décembre à Marseille après avoir été touchée par un tir de grenade lacrymogène en marge de manifestations , a porté plainte pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner", a annoncé ce lundi leur avocat Me Yassine Bouzrou.





"Le rapport d'autopsie et les éléments médicaux montrent clairement qu'il y a un lien direct entre la grenade reçue au visage par Zineb Redouane et son décès, contrairement aux allégations médiatiques du procureur de la République de Marseille", a déclaré à l'AFP l'avocat de la fille de l'octogénaire.





Le 2 décembre, Zineb Redouane, 80 ans de nationalité algérienne, était décédée à l'hôpital "d'un arrêt cardiaque sur la table d'opération", avait indiqué à l'époque le procureur de Marseille Xavier Tarabeux : "A ce stade, on ne peut pas établir de lien de cause à effet entre la blessure et le décès", avait-il précisé.