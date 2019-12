Gilets jaunes : la militante handicapée Odile Maurin condamnée pour violences envers des policiers

Elle est l'égérie des Gilets jaunes toulousains et du combat pour les droits des handicapés. Odile Maurin a été condamnée ce vendredi 6 décembre à deux mois de prison avec sursis et un an d'interdiction de manifester pour avoir volontairement percuté deux policiers avec son fauteuil roulant électrique. Le tribunal correctionnel de Toulouse a partiellement suivi le procureur, Guillaume Renoux, qui avait demandé la condamnation de la prévenue pour s'être interposée devant un camion policier équipé d'un canon à eau, et requis deux ans d'interdiction de manifester en Haute-Garonne, ainsi qu'une amende.

Présidente de l'association Handi-social, la quinquagénaire était accusée d'avoir blessé aux genoux un CRS et à la cheville un brigadier de policier en fonçant délibérément sur eux avec son fauteuil roulant électrique, lors d'une manifestation tendue des Gilets jaunes à Toulouse le 30 mars. Devant le tribunal, elle a mis en doute le témoignage du CRS et déclaré que le brigadier avait été touché à cause de l'intervention d'autres policiers qui avaient actionné les commandes de son fauteuil pour l'écarter.