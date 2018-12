Gilets jaunes : la police des transports se saisit après une nouvelle scène antisémite dans le métro

Selon le témoignage du journaliste, les hommes portant des Gilets jaunes ne sont pas revenus sur leurs propos face à la dame qui leur explique : "Ce geste est un geste antisémite. Je suis juive, j'ai été déportée à Auschwitz, je vous demande d'arrêter." Thibaut Chevillard précise alors que les trois hommes "ont rigolé. Puis l'un d'eux lui a répondu que les chambres à gaz n'existaient pas. Un autre s'est mis à hurler : "dégage la vieille! Son copain a enchaîné "on est chez nous ! On est chez nous!".





Le journaliste précise alors que personne dans la rame ne s'est interposé et que la dame est descendue à la station suivante. Les trois Gilets jaunes, eux, ont quitté la rame à la station Montparnasse-Bienvenüe. Contactée par LCI ce dimanche, la RATP confirme que la police a bien été avisée de ce signalement. La préfecture de police de Paris indique d'ailleurs que la police régionale des transports se saisit de l'affaire pour mener des investigations. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a réagi dimanche sur Twitter. Il dénonce une situation "ignoble et insoutenable" et précise que "tout sera mis en oeuvre pour identifier ces individus".