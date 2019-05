Gilets jaunes : le procureur de Paris assure que les policiers accusés de violences comparaîtront en correctionnelle

Alors que les manifestations de Gilets jaunes se poursuivent sur le territoire avec son lot régulier d'accusations de violences policières, le procureur de Paris l'assure : "il n’y a aucune volonté de ma part d’éluder ces violences ou de les minimiser", tout en préférant le terme "violences illégitimes" à celui de "violences policières". Dans une interview accordée au Parisien, le magistrat est revenu sur ces derniers mois de manifestations et a dressé un bilan des enquêtes ouvertes en rapport avec celles-ci. Il est également revenu sur les dossiers visant certains membres des forces de l'ordre.





Sur les 174 enquêtes ouvertes impliquant des forces de l'ordre, depuis le début du mouvement, 171 ont été confiées à l’inspection générale de la police nationale (IGPN) et trois à l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN). Les investigations sont désormais clôturées pour 57 d'entre elles et le parquet doit décider d'éventuelles poursuites judiciaires. Huit d’entre elles ont d'ores et déjà "justifié l’ouverture d’une information judiciaire", confiées à des juges d'instruction, a-t-il annoncé. Ces procédures concernent des faits délictuels mais aussi criminels, selon une source judiciaire.