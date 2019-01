Gendarmes agressés à Paris : le boxeur Christophe Dettinger écroué dans l'attente de son procès

Samedi, lors d'une nouvelle manifestation des Gilets jaunes dans la capitale, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre avaient éclaté sur la passerelle Léopold-Sédar-Senghor, qui relie les deux rives de la Seine au niveau du jardin des Tuileries.





Sur une séquence ayant fait le tour des réseaux sociaux et des médias, on voit un gendarme à terre, entouré de manifestants et frappé par l'un d'eux portant un manteau et un bonnet noir, identifié par la suite comme Christophe Dettinger. Ce gendarme s'est vu prescrire 15 jours d'incapacité totale de travail (ITT) et a porté plainte dimanche, selon la gendarmerie. Une autre vidéo montrait le même homme attaquer tel un boxeur professionnel un gendarme derrière son bouclier. Ce dernier a eu deux jours d'ITT et a également porté plainte.