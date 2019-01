Alex, dessinateur au Courrier Picard, porte plainte pour des menaces de mort après une caricature d'Eric Drouet

Cette caricature lui a valu plusieurs insultes sur les réseaux sociaux ainsi qu'une menace de mort repérée sur Facebook qui l'a poussée à porter plainte. "Un fervent défenseur d'Eric Drouet et "défenseur" de la liberté d'expression et de la démocratie s'exprime avec toute l'intelligence d'un terroriste...vu les antécédents, je porte plainte. [...] Que vous n'aimiez pas un dessin je m'en tape le coquillard et tant mieux, c'est plutôt sain. Mais en venir aux menaces de mort ou appels au meurtre par quelques zozos moins équipés que des moineaux vous feront voler directement au perchoir du tribunal", peut-on lire sur son compte.





"Plus personne ne contrôle rien, c'est très facile de se cacher derrière un avatar et de menacer", a-t-il depuis réagi France Bleu Picardie. "On a la chance en France de pouvoir railler un président de la République, de railler l'opposition, alors faisons-le !", a-t-il conclu.