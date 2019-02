Gilets jaunes : peine aménagée pour l'ex-boxeur Christophe Dettinger

C'est un soulagement pour les proches de Christophe Dettinger. L'ancien boxeur a écopé de 30 mois de prison, dont un an ferme, et bénéficie d'un aménagement de peine en semi-liberté. Une condamnation allégée grâce à son casier vierge et à son insertion professionnelle. Toutefois, l'homme qui avait violemment frappé deux gendarmes lors d'une manifestation des gilets jaunes en début janvier, à Paris, devra indemniser ses victimes.



