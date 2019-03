Gilets jaunes : qu'est-il arrivé à la manifestante grièvement blessée samedi à Nice ?

Dimanche, Me Arié Alimi a annoncé sur LCI que la famille allait porter plainte lundi à Nice pour "violence volontaire en réunion avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique et sur personne vulnérable". Il a aussi indiqué qu'une plainte visant le préfet Georges-François Leclerc allait être déposée et que l'IGPN, la police des polices, serait saisie. "Nous visons le préfet des Alpes-Maritimes pour avoir donné l'ordre de charger des personnes âgées, il y a une complicité d'infraction. Nous trouvons que c'est dramatique. Les CRS voient trois personnes âgées immobiles et statiques et commencent à les charger. Ils ont eu des consignes. Je n'ai jamais vu de telles images dans notre pays depuis bien longtemps, il faut que ça cesse."