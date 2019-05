Gilets jaunes : quatre personnes jugées ce mercredi pour avoir forcé la porte du ministère de Benjamin Griveaux

Le procès était initialement prévu en mars dernier. Il aura fallu attendre le mercredi 29 mai pour que quatre Gilets jaunes, trois hommes et une femme, sont jugés devant le tribunal correctionnel pour vol aggravé et dégradation en réunion après avoir forcé le 5 janvier dernier, lors de la 8e journée de mobilisation des Gilets jaunes, l'entrée du ministère de Benjamin Griveaux, alors secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, rue de Grenelle. Si ce dernier avait été évacué rapidement, en compagnie du personnel du ministère, il avait dénoncé une attaque contre la République et contre "la maison de la France".





Selon des témoins, lors de cette scène, trois personnes auraient forcé la grille intérieure, pénétré dans la cour du ministère avant de vandaliser deux véhicules. "Une fois encore, une extrême violence est venue attaquer la République - ses gardiens, ses représentants, ses symboles. Ceux qui commettent ces actes oublient le cœur de notre pacte civique. Justice sera faite. Chacun doit se ressaisir pour faire advenir le débat et le dialogue." avait alors tweeté le président de la République Emmanuel Macron le soir de l'intrusion.