Gilets jaunes : six mois ferme pour les agresseurs de deux journalistes de LCI et d'agents de sécurité lors d'une manifestation à Rouen

Les prévenus, âgés de 18 à 59 ans, sont domiciliés en Seine-Maritime, dans l'Eure et dans l'Orne. A l'audience, ils ont exprimé des regrets et présenté des excuses à l'agent de sécurité ayant fait l'objet d'une ITT, seule partie civile présente.





Pour la défense des prévenus, ces derniers auraient écopé pour d'autres. "C'est un dossier qui se dégonfle un peu lorsque l'on rentre dans la matérialité des faits", a estimé Me Chloé Chalot, avocate d'un des accusés. "Aucun élément ne vient démontrer que mon client a porté des coups aux deux journalistes et à l'autre agent de sécurité", a aussi considéré Me Alison Jacques, autre avocate des accusés. "On n'a pas retrouvé ceux qui ont porté le plus de coups, les cinq qui sont là vont prendre pour les autres."