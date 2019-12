Vol au Fouquet's : deux Gilets jaunes condamnés à un mois de prison avec sursis

Lors de l'audience, le 15 novembre, ces deux Gilets jaunes avaient contesté avoir "volé" ces objets, cinq fourchettes et un pouf, affirmant les avoir récupérés avec l'accord d'un vigile de l'établissement. Ni les prévenus, ni leurs avocats n'étaient présents pour écouter le jugement du tribunal correctionnel. Ces derniers avaient plaidé la relaxe et appelé les juges à ne pas faire du couple des "bouc-émissaires" du saccage du Fouquet's. "Nous allons envisager l'éventualité d'un appel avec nos clients", a réagi auprès de l'AFP Arié Alimi, avocat du couple avec Martin Méchin. L'avocat a estimé que "certains juges n'ont pas le courage de se confronter à la pression politique".

Le 16 mars, Ambre, aide-soignante de 31 ans, et Franck, agent SNCF de 43 ans, étaient venus de Tours pour manifester à Paris pour l'acte 18. "Quand ça a chauffé un peu trop, on est parti", avait expliqué la jeune femme au casier judiciaire vierge. Ils étaient revenus "une trentaine de minutes" plus tard, après la mise à sac et l'incendie du Fouquet's. "C'est un endroit qui représente la fortune. On sait que des présidents y sont allés. Des gens nous ont dit qu'il était cassé alors on a suivi", avait-elle expliqué.

"Un vigile nous a dit : allez-y, servez-vous, de toute façon ça va partir à la benne", avait affirmé Franck. Des mots que l'on n'entend pas dans les vidéos qu'avait diffusées le tribunal. Dans un extrait, un membre du personnel apparaissait toutefois en train de tendre à des Gilets jaunes un petit seau à glaçons rempli de couverts.