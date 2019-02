Grand débat national : voici comment les prisonniers vont pouvoir participer

L'ensemble des établissements sont invités à s'organiser pour la tenue de ce débat, en cas de demande des détenus. Une note en ce sens du directeur de l'administration pénitentiaire, dont l'AFP a eu connaissance, a été envoyée aux directions interrégionales. Il est demandé "de veiller à ce que les chefs d'établissement déclinent ce grand débat en détention en organisant notamment des consultations ouvertes aux personnes détenues", jusqu'au 15 mars, date de la fin de la consultation débutée le 16 janvier au niveau national.

Comme partout en France, le débat sera organisé autour de quatre grandes thématiques : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, et l'organisation de l'Etat et des services publics, sans exclure les contributions sur les "thématiques carcérales ou judiciaires".