Une étudiante perd un œil : dix ans après, quatre policiers vont être jugés

"Pour Maud Caret­ta, qui est aujourd’hui psy­chiatre et qui a donc réussi ses études en dépit de ce traumatisme et d’une dou­zaine d’opérations, cette dé­cision est un soulagement immense. Nous allons enfin peut-­être savoir ce qu’il s’est passé et peut-être même qui a tiré cette grenade de dé­sencerclement", a affirmé Me Gerbi, son avocat.





Ce dernier poursuit, dans Le Dauphiné : "L’instruction de base régissant l’utilisation de ce type de grenade, c’était qu’il s’agissait d’une arme d’autodéfense, pas de dispersion. Or, nous esti­mons qu’elle a été utilisée dans ce dernier cadre. Selon nous, il n’y a pas eu de pro­portionnalité dans la riposte par rapport à la menace."