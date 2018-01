Grignols : un couple condamné à cause de grenouilles trop bruyantes

Michel et Annie Pécheras, un couple habitant de Grignols, sont victimes d'un conflit de voisinage qui dure depuis six ans. Leurs voisins ont porté plainte contre eux pour le bruit des grenouilles dans la mare de leur jardin au printemps. La plus haute juridiction française a tranché. Depuis plus d'un an, une partie de leur retraite est saisie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.