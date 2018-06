Groupe d'ultra-droite AFO : dix personnes soupçonnées d'avoir préparé des attaques contre des musulmans mises en examen

Parmi leurs cibles, ils évoquaient des islamistes sortant de prison ou des mosquées radicales et certains d'entre eux avaient déjà testé des explosifs : dix proches d'un groupe d'ultradroite ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" par le parquet de Paris, a-t-on appris ce jeudi matin de source judiciaire. Quatre personnes ont été placées en détention provisoire, quatre autres placées sous contrôle judiciaire et deux autres ont également été placées en détention provisoire le temps de rencontrer le juge des libertés et la détention, assure cette même source.





Ces neuf hommes et cette femme, âgés de 32 à 69 ans, avaient été interpellés un peu partout en France dans la nuit de samedi à dimanche, soupçonnés d'appartenir à un groupuscule dont les autorités craignaient "un passage à l'acte violent, aux contours demeurant toutefois imprécis à ce stade", selon le parquet de Paris.