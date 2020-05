Hauts-de-Seine : trois Ehpad visés par une enquête après des décès de résidents dus au coronavirus

Plusieurs enquêtes préliminaires ont été ouvertes après des plaintes pour homicide involontaire déposées par les familles de résidents de trois Ehpad des Hauts-de-Seine, décédés des suites du coronavirus, a annoncé mardi 19 mai le parquet de Nanterre. Les enquêtes, ouvertes pour "homicide involontaire" donc mais aussi "non assistance à personne en danger" et "mise en danger de la vie d'autrui" visent des établissements à Chaville, Clamart et Clichy-la-Garenne. "Elles concernent les décès survenus entre le 25 mars et le 12 avril 2020 d'un homme de 80 ans et de trois femmes âgées de 89 à 96 ans", précise le parquet dans son communiqué.

A Clamart, deux plaignantes disent avoir constaté "une détérioration des conditions de prise en charge des soins", à compter de janvier 2020. Selon leurs plaintes, les familles ont alerté à de nombreuse reprises sur "l'absence d'utilisation de matériels de protection, tels que des gants et des masques, et le défaut de respect des gestes barrières". Au total, huit résidents de cet Ehpad, propriété du groupe Korian, sont décédés du coronavirus, peut-on lire dans les plaintes déposées par les familles.

