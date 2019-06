Hellfest : une jeune femme, victime de viol, lance un appel à témoins sur les réseaux sociaux

Postée ce vendredi 28 juin sur le groupe Facebook privé "Hellmember's Group", son témoignage a été relayé par des centaines d'internautes. A. y raconte sa terrible expérience survenue au festival Hellfest à Clisson. Venue seule pour assister au concert de son groupe préféré, Architects, la jeune femme explique avoir été droguée puis violée. Elle espère que son appel permettra de recueillir des informations sur son agresseur.





Le concert a à peine commencé, "je suis à ma 2e bière, donc très lucide, écrit-elle. On est de plus en plus serrés mais je sens rapidement que quelque chose ne va pas. J’ai le cœur qui s’accélère, des nausées accompagnées de sueurs froides importantes, en fait, je dégouline." La jeune femme s'extirpe tant bien que mal de la foule "et (sent) que quelqu’un suit le mouvement derrière (elle)." Cet individu la prend par les épaules, elle pense alors avoir trouvé de l'aide. Malheureusement, il n'en est rien. "Je ne pouvais plus parler, ouvrir les yeux, et je n’avais plus le contrôle de mon corps", décrit-elle. "J’ai entendu la tente s’ouvrir et se fermer et j’ai été violée."