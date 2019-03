Hérault : au RSA et bénéficiaires des APL, le couvreur et sa famille roulaient en Ferrari et BMW

Le groupement d'intervention régional (Gir spécialisé dans l'économie souterraine) et la brigade de gendarmerie de Balaruc-Les-Bains ont mené l'enquête ces derniers mois.





Derrière les 30.000 euros par an que l'artisan, déclaré en autoentrepreneur avec son fils de 20 ans, signalait aux impôts, se cachait en réalité un chiffre d'affaire d'un million d'euros entre 2015 et début mars de cette année. Quant à la valeur des biens saisis au domicile de la famille héraultaise, la liste est longue : "Une Ferrari de 110.000 euros et d'autres véhicules de luxe, des montres Rolex, des téléviseurs, de la maroquinerie de luxe et un bateau à gros moteur, le tout à hauteur de 270.000 euros" liste le procureur de la République de Montpellier. Le couple et leur fils risquent respectivement jusqu'à cinq ans de prison.