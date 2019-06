Héritage de Johnny Hallyday : nouveau revers pour Laeticia

Ce trust "JPS" (Jean-Philippe Smet) a été créé en Californie par Johnny en 2014, au bénéfice exclusif de son épouse Laeticia Hallyday. Après le décès de Johnny, celle-ci a demandé l'an dernier à un tribunal de Los Angeles de transférer un certain nombre d'avoirs faisant partie de l'héritage (voitures de luxe, redevances sur certaines chansons, etc.) dans ce trust.





Mais depuis plus d'un an, une bataille judiciaire oppose des deux côtés de l'Atlantique les aînés de Johnny, Laura Smet et David Hallyday, à Laeticia, seule héritière désignée dans le testament du chanteur - rédigé aux Etats-Unis - avec leurs deux filles Jade et Joy. Les avocats de Laura Smet se sont félicités de cette décision rapporte France Info, tandis que ceux de Laeticia les ont accusés de "faire trainer la procédure".