L'inquiétude des surveillants de Vendin-le-Vieil face à un détenu djihadiste "capable de passer à l'acte"

"C'est un homme qui a un impact sur la population pénale. Il est très écouté et bénéficie d'une certaine aura auprès des autres détenus. Il a plus sa place à l'isolement que dans un QER", indique une source pénitentiaire à LCI. "C'est un détenu dangereux pour les personnels pénitentiaires. Ils sont choqués et sont persuadés qu'il est capable de passer à l'acte", précise cette source. Flavien Moreau avait été condamné en 2014 à 7 ans de prison ferme. Il est libérable en avril 2019.