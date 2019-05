"Il m'a rendu fou de rage" mais "je l'aime bien": Eric Dupond-Moretti revient sur accrochage avec Patrick Balkany

Au premier jour du procès des époux Balkany, le maire de Levallois-Perret et son avocat Eric Dupond-Moretti s'étaient livrés devant les caméras à un bien drôle d’échange. Devant la séquence improbable, qui a largement fait parler d'elle ce lundi, les journalistes n'avaient pu contenir leur amusement, tout comme le conseil, n'avait pu dissimuler son agacement. Interviewé ce vendredi par la chaîne suisse RTS, Eric Dupond-Moretti est revenu plus en détails sur cette intervention de son client, qu'il regrette mais semble excuser.





"Je suis fou de rage, bien sûr, je suis vraiment fâché parce que c'est moi qui avais la parole à ce moment-là, et il me corrige là-dessus et ça atténue évidemment la portée de mon propos", a-t-il expliqué dans l'émission "Pardonnez-moi", à la fin de cette première semaine de procès pour fraude fiscale. "Je le connais suffisamment pour voir que cette réaction-là, elle s'inscrit dans ce qu'il est au fond", souligne encore Eric Dupond-Moretti. A-t-il voulu abandonner le dossier ? "Non , pas du tout", explique l'intéressé avant de préciser : "Je l'aime bien, oui."