Il servait de "punching-ball et de ballon" : six personnes mises en examen pour "torture et barbarie" sur un bébé de 2 ans à Douai

La mère a été placée en garde à vue. Selon le procureur, "elle a expliqué aux policiers qu’elle avait confié Yanis à sa marraine" pendant deux semaines, dans le quartier du Chaufour, à Auberchicourt. C’est là que Yanis aurait été victime de ces ignominies. Mais la mère est également poursuivie pour défaut de soins, car l’enfant souffrait visiblement d’un cruel manque d’hygiène.





Au total, six personnes (trois hommes et trois femmes), âgées de 22 à 37 ans ont été mises en examen et placées en détention hier soir. La mère de Yanis, la marraine, son concubin, et trois autres personnes retrouvés grâce aux témoignages des enfants du couple d'Auberchicourt. Le concubin de la marraine, âgé de 29 ans, serait le principal mis en cause dans les violences commises. Les autres détenus sont des adultes ayant assisté à l’une et/ou l’autre des soirées. Tous leurs enfants (sept au total) ont été placés.