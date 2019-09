Île d'Oléron : la justice autorise le coq Maurice à chanter

JT 20H - Après deux ans de procédures, la justice a rejetté la plainte de ses voisins. Maurice, le plus célèbre coq de l'Île d'Oléron pourra finalement continuer de chanter.

Le chant du coq, les cloches de l'Angelus et le chant des cigales, tous ont fait l'objet de procès ou de plaintes de riverains qui les trouvaient beaucoup trop bruyants. Des cas similaires se multiplient. Ce jeudi 5 septembre, par exemple, la justice vient de donner raison à un coq qui va pouvoir continuer ses vocalises. Cette décision va-t-elle faire jurisprudence ?



