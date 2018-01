"Ils avaient une confiance absolue en Jonathann" : l'avocat des parents d'Alexia Daval souligne le détresse de ses clients

Me Florand est revenu sur la réaction des parents d’Alexia Daval après les aveux de leur gendre. "Le coup a été très dur à encaisser car ils avaient une confiance absolue en Jonathann", a affirmé l’avocat. "En trois mois, ils ont perdu leur fille dans des conditions atroces mais ils ont aussi perdu leur gendre qui avaient toute sa place dans leur famille. Aujourd’hui autour de la table familiale, c’est comme s’il y avait deux assiettes en moins. C'est beaucoup pour des braves gens qui avaient une vie tranquille et cadrée", a constaté Me Florand.