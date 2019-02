Incendie à Paris : ce qu’il faut savoir sur l’irresponsabilité pénale

Si la justice prouvait que cette femme est bien à l'origine de l'incendie, la question de sa responsabilité pénale pourrait donc être posée. De quoi s'agit-il ? Comme l'explique notre journaliste Thibault Malandrin dans la vidéo ci-dessus*, l'article 122-1 du Code pénal dispose que "n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ayant aboli son discernement".





Cela concerne des personnes souffrant de troubles mentaux lourds et avérés comme la schizophrénie. Dans ce cas, il peut ne pas y avoir de poursuites pénales, de procès et donc de condamnation. Si la dangerosité d'une personne dans cette condition est est avérée, elle peut faire l'objet d'une mesure de sûreté d'ordre médical et être internée dans un hôpital psychiatrique.





L'irresponsabilité pénale n'exclut pas la responsabilité civile. Si les victimes seront privées de procès pénal, elles pourront obtenir une indemnisation pour le préjudice qu'elles ont subi.