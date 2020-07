Incendie de la cathédrale de Nantes : le bénévole placé en détention après des aveux

Une semaine après l'incendie dans la cathédrale de Nantes, la piste criminelle se confirme. Le premier suspect entendu par les enquêteurs après le sinistre a été de nouveau placé en garde à vue samedi 25 juillet avant d'être mis en examen pour "dégradations, détériorations ou destruction du bien d'autrui par incendie". ll a été écroué dans la nuit. Selon son avocat contacté par LCI, ce suspect - un Rwandais de 39 ans - a avoué sa responsabilité dans l'incendie lors de son interrogatoire.

Selon le procureur de la République de Nantes Pierre Sennès, cité par Presse Océan, le suspect aurait reconnu avoir allumé trois feux dans l'édifice : "sur le grand orgue, le petit orgue et dans un panneau électrique". "Mon client a coopéré", a affirmé au quotidien Presse-Océan l'avocat du mis en examen, Me Quentin Chabert. "Il regrette amèrement les faits et évoquer cela a été pour lui une libération. Mon client est aujourd'hui rongé par le remords et dépassé par l'ampleur qu'ont pris les événements", assure-t-il.

Outre les aveux du suspect, les enquêteurs disposent d'indices précieux : selon nos informations, la police scientifique a découvert des traces d'hydrocarbures dans l'édifice. Par ailleurs, l’analyse des images de vidéoprotection montreraient l’individu quittant la cathédrale quelques minutes avant les premiers appels aux pompiers.