Incendie de Lubrizol à Rouen : deux radiateurs électriques de l'usine voisine en cause ?

Près de huit mois après le drame et après des heures et des heures d'investigations, les enquêteurs auraient une petite idée sur l'origine du terrible sinistre qui a ravagé à l'automne dernier l'usine Lubrizol et dévasté toute une région ? Ce mercredi, Le Monde indique avoir eu accès à une partie du dossier d'instruction de l'enquête pénale et donne des détails sur le départ de feu.

Ainsi, selon les informations du quotidien, les flammes n'auraient pas commencé au sein de l'usine chimique Lubrizol, mais dans les locaux de la société la jouxtant : Normandie Logistique. "A ce stade des investigations, aucun élément permettant de déterminer les causes de l’origine de l’incendie n’a pu être mis en exergue. Cependant, la localisation du vestiaire de la société Normandie Logistique par rapport à la zone de départ de feu, sa vétusté, la présence de deux radiateurs électriques sur lesquels des vêtements auraient pu être posés afin de les sécher, laisse place à des interrogations", écrivent nos confrères rapportant mot pour mot les phrases des enquêteurs. Toujours selon les informations du Monde, les salariés de Normandie Logistique auraient confirmé aux enquêteurs que ce local était vétuste, mal entretenu et que "tous les appareils électriques (les fameux convecteurs, un vieux frigo, un micro-onde, une cafetière et une télé) étaient branchés sur une même multiprise".

Le quotidien du soir précise avoir contacté Normandie Logistique à ce sujet mais l'entreprise n'aurait pas répondu à leurs sollicitations.