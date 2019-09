Incendie du Cuba Libre : au premier jour de leur procès, les regrets des deux ex-gérants du bar

Crânes rasés, chemises bleu marine : à 40 et 48 ans, Nasser et Amirouche Boutrif ont répondu à toutes les questions du tribunal correctionnel de Rouen ce lundi, jour d'ouverture de leur procès. Les deux frères sont jugés pour "avoir involontairement causé la mort" de 14 personnes et involontairement blessé cinq autres grièvement dans l'incendie de leur établissement dans la nuit du 5 au 6 août 2016.





Nasser Boutrif, né en Algérie, est arrivé en France en 1999. Marié, père d'un enfant et titulaire d'un Bac+2 en archéologie et civilisation, il a travaillé comme agent de sécurité avant d'acheter le bar en décembre 2003. Depuis un an, il est agent administratif dans une société de livraison à Paris, après avoir été serveur dans un café de Rouen. Reconnu travailleur handicapé à cause d'un problème au dos, il dit être "peut-être impulsif" mais "pas foncièrement mauvais".