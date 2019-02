Incendie mortel dans le 16e à Paris : la suspecte a passé 5 ans en hôpital psychiatrique

Selon nos informations, la suspecte, qui était alcoolisée au moment de son interpellation, a été vue en train d’essayer de mettre le feu à une voiture, puis a enflammé un carton pour incendier une poubelle en face de l'immeuble. Elle aurait ensuite mis le feu au 2e, au 7e et au 8e étages de l’immeuble.





Une heure plus tôt, un voisin avait appelé le 17 pour se plaindre d'elle, alors qu'elle était agitée et hurlait. "On a tous entendu une dispute qui a duré une demi-heure. C'est une dispute qui aurait éclaté entre un couple, dont le mari est pompier, et la suspecte. Visiblement, il ne supportait plus le tapage nocturne", raconte Thomas, un des habitants de l'immeuble à LCI.





La police est intervenue, mais, après s'être rendu dans l'appartement, les agents sont repartis sans l'interpeller. Selon eux, ses propos étaient confus mais elle n'était pas violente. "La dame aurait mal pris le fait que le mari ait appelé la police (...) Elle l'aurait menacé en lui disant 'Tu es pompier, donc tu vas périr dans les flammes'", explique Thomas. Le départ de l'incendie a eu lieu seulement quelques minutes après le départ des policiers.