Infirmières menacées pendant le Covid-19: un "corbeau" présumé jugé à Bayonne

Poursuivi pour "violences sur un professionnel de santé sans incapacité de travail", il est soupçonné d'avoir, le 29 mars dernier, en plein confinement et avec le concours de deux autres complices et voisins, placardé des mots anonymes adressés à trois infirmières vivant dans la même résidence, quartier Arrousets à Bayonne.

Si les deux premiers mis en cause, un couple, avaient reconnu les faits et accepté la même peine de TIG lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), le plaider coupable à la française, le troisième suspect entendu jeudi 2 juillet à Bayonne continue de nier sa responsabilité. Son avocat, Me Philippe Gensse, a plaidé la relaxe, évoquant le manque de "preuves matérielles" et notamment l'absence d'empreintes digitales de son client sur lesdits mots. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre.