INFO LCI : Marie Laguerre va porter plainte après des insultes et menaces en ligne

Marie Laguerre n'en a pas fini avec la justice. Après avoir fait condamner à six mois ferme l'homme qui l'a agressée dans la rue l'été dernier à Paris, l'étudiante de 22 ans compte à nouveau saisir les tribunaux, cette fois pour insultes et menaces en ligne. Auprès de LCI, elle indique en effet sa volonté de porter plainte après le cyberharcèlement qui la vise depuis la forte médiatisation de son affaire.





Son avocate, Noémie Saidi-Cottier, confirme à LCI la démarche de sa cliente. "On est en train de faire le tri, mais c'est en cours", nous précise-t-elle. "J'espère la déposer la semaine prochaine." Concernant les qualifications de la plainte, elles devraient être très nombreuses. Plusieurs infractions seront en effet visées, parmi lesquelles des menaces, des injures, un harcèlement moral par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, injures publiques et non publiques et enfin, menaces de violences.