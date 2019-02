INFO LCI – Des plaintes entre Gilets jaunes font remonter les tensions internes du mouvement

Une escarmouche s’ensuit. La plaignante accuse Jean-Claude Resnier, chauffeur VTC, ainsi que Faouzi Lellouche, responsable d’une association à Sevran, de lui avoir porté des coups et menacé de mort. "Plus tard, lorsque je partais, ils ont réitéré les menaces me disant que si je revenais en manifestation ils allaient me tuer", affirme cette femme dans sa plainte.





Ce n’est pas la première fois que Jean-Claude Resnier est visé par une plainte de cette Gilet jaune "concurrente". Dans une plainte contre X pour "atteinte au secret ou suppression d'une correspondance adressée à un tiers" déposée le 16 janvier 2019, révélée par Le Point fin janvier et confirmée à LCI, l'intéressée accusait le porte-parole de l'Union nationale des voitures de transport avec chauffeur VTC de menaces de mort. Plainte dans laquelle le nom de Maxime Nicolle, figure bien connue des Gilets jaunes, apparaît également.