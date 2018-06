INFO LCI - Dix interpellations à la prison de Maubeuge pour soupçons de trafic de stupéfiants et de portables

Pas moins d’une quarantaine de policiers sont intervenus ce lundi matin au centre pénitentiaire de Maubeuge (Nord), agissant sur commission rogatoire d’un juge dans le cadre d’une enquête sur un possible trafic illégal de stupéfiants et de téléphones portables. Au total, selon nos informations, dix personnes auraient été interpellées et placées en garde à vue : quatre surveillants et six détenus. Des perquisitions ont également été menées au sein de l’établissement. De source pénitentiaire, "on confirme cette opération et plusieurs interpellations", sans donner plus de détails pour le moment.