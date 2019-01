INFO LCI - Policiers pris à partie sur les Champs-Élysées le 22 décembre : garde à vue prolongée pour l'homme interpellé

"Nos forces de l'ordre ont été odieusement prises pour cible par des individus face auxquels elles ont réagi avec sang-froid et professionnalisme", avait déclaré le secrétaire d'Etat Laurent Nuñez quelques heures après les faits. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a lui aussi réagi, considérant que les policiers avaient eu "une attitude exemplaire face à des attaques inqualifiables". Édouard Philippe lui même avait rencontré les policiers pris à partie quelques jours plus tard et salué leur sang-froid tout en dénonçant cette scène de sauvagerie.