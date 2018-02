INFO LCI - Procès des rugbymen fidjiens : Waisea Nayacalevu fait appel de sa condamnation

Contacté par LCI ce vendredi, Me Thomas Klotze, avocat de Waisea Nayacalevu, n'avait pu être joint. Me Anaïs Mehiri, avocate de Camille, indique, elle, avoir pris connaissance de l'appel de Waisea Nayacalevu ce jour, dans la matinée, et alors même qu'elle se rendait au tribunal pour faire appel au nom de sa cliente, Camille. "Ma cliente a voulu interjeter appel car elle estime que l'indemnisation qui lui a été accordée n'est pas assez importante, précise l'avocate. Et c'est en allant au tribunal ce jour que j'ai appris que Monsieur Waisea Nayacalevu avait fait appel jeudi...".





Deux autres procès, au moins, devraient donc avoir lieu. Un le 4 juillet 2018, pour Josaia Raisuqe, et un autre, à une date ultérieure, pour son compatriote Waisea Nayacalevu.





Un choix que regrettent Lyes et son avocat. "Je rappelle que mon client n'a demandé qu'un euro de dommage et intérêt, insiste Me Hervé Denis, auprès de LCI. S'il y a eu appel du prévenu qui a été condamné à des Travaux d'intérêt général, c'est hallucinant. Mais c'est un droit... ".