INFO LCI - Un photographe de mode désormais visé par 17 plaintes pour viols et agressions sexuelles

Du côté de la défense, la position est claire : "Mon client clame totalement son innocence depuis qu'il est mis en cause", nous explique maître Adrien Gabeaud. "Dans d'autres dossiers, on peut voir des accusés nier les faits puis les reconnaître. Ce ne sera pas le cas. Lui dit n'avoir commis aucun acte délictuel ou criminel. Il admet un comportement plus qu'irrespectueux et avoir eu énormément de conquêtes. Il sait que c'est moralement condamnable mais il dit n'avoir jamais violé ni agressé quiconque" poursuit l'avocat, qui souhaite pour son client "la même qualité d'écoute que celle qui est offerte aux plaignantes, de la part de l'autorité judiciaire" ainsi qu'une remise en liberté éventuelle. Cette dernière demande a toujours été refusée, jusqu'ici.





Pour l'heure, l'instruction se poursuit et devrait durer encore plusieurs mois : d'après nos informations, de nouvelles confrontations entre le mis en cause et des victimes sont prévues pour ce début d'année, entre fin janvier et début février.