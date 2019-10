INFO TF1/LCI - Braquages de Chanel et Chopard : 10 suspects renvoyés aux assises

INFO TF1 - Les policiers les présentent comme l’une des plus "belles" équipes de braqueurs de ces dix dernières années. D’après nos informations, dix hommes - soupçonnés notamment d’avoir volé 3 millions d’euros de bijoux en plein jour dans des boutiques parisiennes de ces marques de luxe à l’hiver 2016 - seront prochainement jugés. Tous clament leur innocence.

Pendant de longs mois, durant l’hiver 2016, policiers et magistrats spécialisés dans la lutte contre le grand banditisme avaient fait de leur arrestation une priorité. Une traque qui a mobilisé jour et nuit des dizaines d’enquêteurs, afin de stopper net le parcours criminel de cette équipe devenue à l’époque le pire cauchemar des bijouteries de luxe et des banques parisiennes.

Les suspects, âgés de 26 à 39 ans, sont pour certains des amis d’enfance, originaires du quartier des Courtillières, à Pantin (Seine-Saint-Denis). L’un d’eux est diplômé de deux masters en Relations et échanges internationaux et en Etudes stratégiques, obtenus à l’Université Paris-XIII.

Le commando est soupçonné d’avoir multiplié les "casses" spectaculaires entre fin 2015 et le printemps 2016. Chaque fois en plein jour, souvent violemment et en repartant systématiquement avec un butin conséquent. Le tout avec un culot illimité, comme ce 11 décembre 2015, dans la boutique du bijoutier Chopard, rue du Faubourg Saint-Honoré, à quelques encablures seulement du palais de l’Elysée. Un secteur où les policiers sont – littéralement – à tous les coins de rue. Ce jour-là, un homme seul et armé, le visage recouvert d’un masque transparent, braquait les deux employés de l’enseigne. Il prenait ensuite la fuite à pieds avec 87 bijoux, un butin estimé à un million d’euros.

L’équipe, toujours d’après les juges, refaisait parler d’elle six mois plus tard, avec le même succès. Le 19 mai 2016, un premier homme vêtu d’une casquette et de lunettes faisait entrer quatre complices armés et cagoulés pour attaquer la boutique Chanel de l’avenue Montaigne. Après avoir maîtrisé trois vigiles et deux vendeuses, le gang brisait à l’aide d’une masse les vitrines blindées puis prenait la fuite en moto et en voiture, des dizaines de bijoux rangés dans un sac de sport. Le préjudice était évalué à deux millions d’euros. Les bijoux n’ont jamais été retrouvés.