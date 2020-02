INFO TF1/LCI : Affaire Griveaux - Pavlenski : les mystérieux SMS d’Alexandra de Taddeo

Alexandra de Taddeo va en profiter, car elle semble préoccupée. Elle envoie deux messages sur le téléphone portable de celle qu’elle a alors désignée pour être son avocate, maître Marie-Alix Canu-Bernard (la pénaliste décidera finalement le lendemain de ne pas assurer la défense du couple). L’étudiante demande un coup de main à l’avocate à travers un premier SMS de quelques mots. "Elle a l’air à ce moment-là inquiète que les policiers puissent mettre la main sur le portable de Pavlenski" résument deux proches du dossier, qui ont eu connaissance de ces messages.

Un second message est écrit quelques secondes plus tard : "Elle évoque alors ce qu’elle appelle "la stratégie de Juan", comme s’il ne fallait surtout pas tomber dessus", confient les mêmes sources. Pas de réponse de l’avocate, pas plus d’explications non plus de la part de celle qui avait contacté Benjamin Griveaux au printemps 2018. La conversation n’ira pas plus loin. "Elle avait visiblement peur que le portable de Pavlenski soit saisi et que des messages peut-être compromettants soient découverts", résume un magistrat.

Les deux messages ont été découverts par les policiers peu de temps plus tard, pendant qu’Alexandra de Taddeo était interrogée dans les locaux de la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP) de la PJ parisienne.