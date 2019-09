INFO TF1/LCI - Redoine Faïd : "Ma dignité, c’est tout ce qui me reste"

INCARCÉRATION - Le "roi de l’évasion" garde le silence sur sa spectaculaire évasion en hélicoptère de l’été 2018. Mais face aux juges, dans des documents que nous avons pu consulter, il s’est longuement plaint de ses conditions d’incarcération.

Il est arrivé sous très haute surveillance, entouré d’agents cagoulés et armés jusqu’aux dents. Ce 11 janvier 2019, Redoine Faïd est convoqué au Tribunal de grande instance de Paris. Le juge d’instruction Jean-Michel Gentil, chargé de l’enquête sur l’évasion de l’ancien braqueur en juillet 2018 de la prison de Réau (Seine-et-Marne), a de nombreuses questions à lui poser.

Depuis la fin de sa cavale en octobre, l’ex-figure de Creil, placé à l’isolement dans la prison de Vendin-le-Vieil, n’a pas eu l’occasion de livrer sa version des faits. Et ce premier interrogatoire – récemment versé au dossier, TF1 a pu le consulter - ne va clairement pas changer la donne. Après avoir échangé quelques banalités avec le juge sur sa fratrie, Redoine Faïd l’interrompt subitement : " Me permettez-vous de faire une remarque ?". La "remarque" sera finalement un long et solennel monologue, destiné à expliquer pourquoi il compte rester mutique face aux questions de la justice. "Je souffre au-delà de la limite du raisonnable" confie Faïd, évoquant tour à tour "l’indécence" de ses conditions d’incarcération, "les abus de pouvoir intolérables" et "les actes hors la loi", à ses yeux, de l’administration pénitentiaire.

"Je vis dans un caveau, une pièce sombre où la lumière ne pénètre pas (….) Mon quotidien se résume à ouvrir les yeux, respirer et fermer les yeux" développe le voyou devant le juge qui l’écoute du début à la fin sans jamais broncher. "On me fait subir une punition hors norme ne visant qu’à me démolir" raconte le détenu de 47 ans. Mais il veut le rassurer, et jure qu’il ne se suicidera pas – "c’est pour les faibles (…) ma propre vie est cruciale donc je ne leur ferai jamais plaisir" - et promet qu’il se battra – "Ma dignité c’est tout ce qu’il me reste dans cet endroit, je ne la céderai pas jusqu’à mon dernier souffle", citant même alors Nelson Mandela dans le texte, le héros de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud. Car Redoine Faïd ne le dit pas mais le sait pertinemment : sa libération ne devrait pas, sur le papier, se faire avant 2035.